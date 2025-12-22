В России оценили идею ограничить наценку на товары в аэропортах

Авиаэксперт Роман Гусаров в разговоре с Рамблером оценил идею об ограничении уровня наценок в российских аэропортах, выразив мнение, что ее реализация может привести к росту цен на авиабилеты.

С предложением ограничить наценку на товары первой необходимости в аэропортах ранее выступили в КПРФ, передавало РИА Новости. Авторы инициативы отметили, что при форс-мажорных обстоятельствах граждане зачастую вынуждены покупать нужные товары по завышенным ценам и предложили установить предельную торговую наценку на товары первой необходимости, включая продукты питания, на уровне 50% от закупочной стоимости товара.

Сами аэропорты на своей территории ничего не продают и цены на товары не устанавливают, этим занимаются арендаторы их помещений – различные кафе, рестораны, магазины сувениров и так далее. Иногда аэропорт может владеть долей, например, в магазине Duty Free, но в его основная деятельность – это обслуживание пассажиров. Это важно подчеркнуть. При этом если говорить об уровне наценки на товары и продукты в аэропортах, то нужно отметить, что она действительно существенна. Конечно, это мало кому может понравиться. Но в данном случае необходимо придерживаться принципов свободной рыночной экономики, ведь назначение цен, как показал советский опыт, ни к чему хорошему не приводит. Это плохой путь, который может привести их регулированию цен и в других сферах. Пассажиры приезжают в аэропорт не для того, чтобы там поесть, а чтобы оттуда улететь. И если человек хочет сэкономить на питании, то он может взять с собой бутерброды, чипсы или что-то еще, чтобы не покупать еду аэропорту. Роман Гусаров Глава отраслевого портала «Авиа.ру»

Согласно закону, при задержке рейса более чем на 4 часа авиакомпании обязаны бесплатно кормить пассажиров горячим питанием, напомнил эксперт.

«Поэтому в этом плане проблемы нет», - сказал Гусаров.

Специалист добавил, что ограничение уровня наценок на товары первой необходимости в российских аэропортах может привести к снижению доходов воздушных гаваней и росту цен на авиабилеты.

«Непрофильная деятельность, такая как сдача помещений в аренду, позволяет аэропорту получать доход, формирующий его бюджет. Если этот бюджет снизится, то аэропортовые сборы существенно вырастут, соответственно, вырастут и цены на билеты. К примеру, в Европе неавиационные доходы могут составлять до 80% бюджета аэропорта, и, в том числе, за счет этого там невысокие цены на авиабилеты – порой улететь из одного города в другой можно всего за 25 евро. Так что если мы лишим наши аэропорты непрофильных доходов, то они все равно продолжат зарабатывать, но начнут брать больше денег за билет напрямую с каждого конкретного пассажира», - заключил эксперт.

Ранее ФАС организовала мониторинг стоимости авиабилетов по 302 маршрутам.