Голикова сообщила о росте рождаемости в 26 регионах

Говорить о переломе трендов рождаемости в РФ пока рано, но в 26 регионах отмечается рост показателя. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"В 26 регионах отмечается рост рождаемости. Лидерами является Магаданская область, Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мордовия, Ленинградская и Калининградская области. Причем, когда я говорю о росте рождаемости, это значит, что эти регионы продемонстрировали рост даже с малых цифр, которые у них были. Некоторые регионы переломили негативную тенденцию по сокращению рождаемости", - сказала она на итоговом заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.