Экс-жена народного артиста Лобоцкого Юлия Рутберг прокомментировала его смерть
Народная артистка РФ Юлия Рутберг, бывшая жена народного артиста Анатолия Лобоцкого, прокомментировала его кончину.
"Ушел из жизни выдающийся артист русской сцены, мастер, потрясающий актер. Умный, тонкий, обладающий невероятным обаянием, который был примером для подражания для многих", - приводит слова актрисы РИА Новости. "Он пользовался таким уважением среди коллег, таким восхищением среди зрителей - это огромная-огромная потеря личности", - добавила Рутберг.
Известный актер скончался на 67-м году жизни от продолжительной болезни. В 2024 году году Лобоцкий перенес тяжелую операцию - ему удалили часть легкого.
Прощание с актером пройдет в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского, где актер служил много лет.
Рутберг и Лобоцкий были женаты в 2001-2010 годах. Она была четвертой его женой. До этого актер был женат на Надежде Смирновой, Наталье Лобоцкой и модели и телеведущей Ольге Ибрагимовой.