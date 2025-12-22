Россия и ЦАР намерены подписать соглашение о признании эквивалентности дипломов

БАНГИ /ЦАР/, 22 декабря. /ТАСС/. Россия и ЦАР в ближайшей перспективе могут подписать договор о признании эквивалентности дипломов об образовании, а также документ по сотрудничеству в области ЧС. Об этом ТАСС заявил посол России в африканской стране Александр Бикантов.

"Сейчас в обойме нескольких договорных документов. Прежде всего, базовый документ - аналог договора о дружбе и сотрудничестве, который называется договором об основах отношений. Плюс мы надеемся преобразовать рабочую группу в межправкомиссию. И уже практически готово соглашение о признании эквивалентности дипломов. Кроме того, по линии Минюста несколько документов в работе, будет подписан документ по сотрудничеству в области ЧС", - сказал посол.