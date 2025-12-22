Раскрыт легальный способ срубить елку к Новому году

Россияне имеют возможность легально заготовить живую новогоднюю елку, избежав крупного штрафа, который за незаконную вырубку может достигать 500 тысяч рублей. Для этого необходимо заключить договор с лесничеством, как пояснил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, после оформления документов можно отправиться в лес и выбрать дерево из числа тех, которые укажет лесничий. Информацию о доступности такой услуги в конкретном регионе и контакты ближайших лесничеств можно найти на сайте профильного ведомства субъекта — комитета, министерства или департамента, перечень которых опубликован на портале Рослесхоза.

Парламентарий напомнил, что самостоятельная вырубка ели без разрешения влечёт наказание: штраф до 300 тысяч рублей, а при использовании техники — до 500 тысяч рублей. В качестве альтернативы он отметил традиционные елочные базары, где продаются деревья из питомников. Только в Московской области в предпраздничный период будет работать 178 таких точек.

