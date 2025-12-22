Выражение «схема Долиной» войдет в словарь неологизмов 2025 года

Скандальная история с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной породила ряд новых выражений, которые станут частью словаря неологизмов 2025 года. Об этом сообщил доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН и руководитель проекта «Словари новых слов» Валерий Ефремов.

Так, в словарь попадет словосочетание «схема Долиной» и еще четыре связанных с делом высказывания: «бабушкина схема», «казус Долиной» и «бабушкин вариант».

Ефремов напомнил, что подобное происходило и раньше: так, «голая вечеринка» телеведущей Насти Ивлеевой породила массу высказываний вроде «водолазки извинений», который использовались уже вне контекста скандальной истории, передает РИА Новости.

Сама Долина на выступлениях после судов за московскую квартиру столкнулась с неодобрением публики. Теперь ее выход на сцену сопровождается свистом, неодобрительным гулом или молчанием.

При этом продажи товаров с изображением Ларисы Долиной в интернет-магазинах в последние два месяца резко выросли. Так, реализация постеров выросла в 7,5 раза, картонных фотомасок — в шесть раз, ростовых кукол — в четыре раза. Однако продажи физических носителей музыки, таких как виниловые пластинки и CD-альбомы Долиной, на маркетплейсах полностью прекратились.