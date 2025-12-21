В Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности

Надвигающийся гололед стал причиной объявления "желтого" уровня погодной опасности в Петербурге. Об этом сообщили в Смольном.

© Российская Газета

Режим потенциально опасной погоды будет действовать с 9 утра 22 декабря до 12 часов 23 декабря.

Власти города обращаются к автомобилистам с просьбой быть максимально осторожными на дорогах и, по возможности, вообще отказаться от поездок на личном транспорте в пользу общественного.

Предельно внимательными должны быть и пешеходы: риск ДТП возрастает.