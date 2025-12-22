Акция «Веди родителей в музей» пройдет в РФ для владельцев «Пушкинских карт»

В субботу, 27 декабря, в преддверии новогодних праздников стартует всероссийская акция «Веди родителей в музей».Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.

«До 11 января 2026 года владельцы «Пушкинской карты» смогут не только бесплатно посещать музеи, театры, филармонии и концертные залы, но и получить скидку 10% на покупку двух билетов для своих родителей», – говорится в сообщении.

Как уточняется, акция впервые была организована в прошлые новогодние праздники, за все это время в ней приняли участие более 3 тыс. учреждений культуры по всей стране.

«К новогодней акции «Веди родителей в музей» присоединилось более 1,1 тыс. учреждений культуры из 71 региона страны, включая крупнейшие федеральные театры, музеи, выставочные и концертные площадки. В их числе музей-заповедник «Херсонес Таврический», Всероссийский музей Пушкина, Государственный музей истории российской литературы имени Даля, музей-заповедник «Кижи», Музей Мирового океана, музей-заповедник «Горки Ленинские», Русский музей, Петрозаводская государственная консерватория имени Глазунова, Московский художественный академический театр имени Чехова и другие. Акция помогает объединить поколения, сделать поход в театр или музей доступнее для всей семьи», – приводит пресс-служба слова статс-секретаря – заместителя министра культуры РФ Жанны Алексеевой.

Отмечается, что для участия в акции достаточно приобрести билет в учреждение культуры по «Пушкинской карте». Подробности акции и полный список учреждений-участников можно найти на сайте национальныепроекты.рф.