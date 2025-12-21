Онищенко оценил идею введения четырехдневной рабочей недели

Россияне не будут знать, чем себя занять в случае перехода на четырехдневную рабочую неделю, предположил академик РАН Геннадий Онищенко. Об этом пишет «Комсомольская правда»

Ранее глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выразил уверенность, что рынок труда в России постепенно сам перейдет к четырехдневной рабочей неделе. Он добавил, что этот процесс не должен навязываться регулятивно и подойдет не для всех профессий.

«Наши граждане умеют отдыхать или нет? Вот представьте, семь дней в неделе, четыре мы работаем, а три дня думаем, куда себя деть», — заметил Онищенко.

Академик отметил, что сокращение рабочей недели может негативно отразиться на экономике.

Вместе с тем, пояснил ученый, переход на четырехдневную рабочую неделю все же возможен, но только в том случае, если будут вводиться технологии, благодаря которым удастся сохранить «темпы по всех отраслях нашей экономики».

По данным исследования крупного рекрутингового портала, введение «четырехдневки» поддержал 81% опрошенных работодателей.

Среди плюсов идеи были названы уменьшение выгорания сотрудников и более эффективное использование рабочего времени, а среди недостатков — необходимость снижать зарплату работникам.

Эксперты рассказали, зло или благо для России четырёхдневная рабочая неделя

Осенью 2025 года министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что введения четырёхдневной рабочей недели на федеральном уровне не ожидается из-за дефицита кадров. По его словам, в отечественной практике «четырёхдневка» — это, скорее, вынужденная мера конкретного работодателя.