Следующая рабочая неделя в России будет двухдневной

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия») напомнила, что последняя в этом году неделя будет состоять всего из двух рабочих дней.

«Последняя рабочая неделя 2025 года будет очень короткой и состоять всего из двух рабочих дней», — цитирует её ТАСС.

Затем россиян ждут одни из самых продолжительных новогодних праздников. Первым рабочим днём в 2026 году будет понедельник, 12 января.

Член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров ранее рассказал, что работа в новогодние дни должна оплачиваться минимум в двойном размере.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков между тем отмечал, что президент России Владимир Путин планирует работать в новогодние праздники, у него нет выходных.