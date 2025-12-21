Самый «горячий бортпроводник» Даниил Ламас развелся с женой

Бортпроводник «Аэрофлота» Даниил Ламас развелся с женой Ланой. Причина развода пока не называется, пишет портал «Стархит».

По данным портала, в прошлом году в интернете широко распространился ролик с Ламасом.

Авторы публикаций называли его самым эффектным, брутальным, роскошным бортпроводником авиакомпании. Позже стало известно, что Даниил женат, детей у пары нет.

Журналисты предположили, что развод обусловлен тем, что супруги «не выдержали испытания славой и поклонницами Ламаса».

Лана, экс-супруга Даниила, рассказала, что 2025 год был очень тяжелым для нее.

«Сказать, что этот год меня поимел — ничего не сказать. На фото вы видите меня счастливой. Внутри очень много боли. У меня украли любимый велосипед. Развод. Сломанная нога. 27-го декабря — третья операция. Четвертая смена места жительства. Офигеваю? Да. Спасибо вашей поддержке. С ней я уверена, все будет хорошо. Спасибо», — призналась молодая женщина.

Ламас, в свою очередь, отметил, что не считал и не считает нужным оправдываться. Он добавил, что «адекватные люди знают ситуацию изнутри».