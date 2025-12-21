Слуцкий попросил Роструд сократить рабочий день для родителей

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал Роструд поддержать инициативу фракции партии в Госдуме по установлению сокращённого рабочего дня для родителей, имеющих несовершеннолетних детей.

© РИА Новости

По его словам, данная мера позволит создать баланс между осуществлением профессиональной деятельности и воспитанием детей, выполнением домашних обязанностей, а также реализацией досуга с детьми.

«Рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество при реализации общественно значимых задач в интересах граждан России», — цитирует парламентария РИА Новости.

При этом ранее сообщалось, что в Совфеде готовы проработать меры для увеличения рабочего дня детских садов.

Также в Госдуме предложили запретить испытательный срок для женщин с детьми.