Слуцкий попросил Роструд сократить рабочий день для родителей
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал Роструд поддержать инициативу фракции партии в Госдуме по установлению сокращённого рабочего дня для родителей, имеющих несовершеннолетних детей.
По его словам, данная мера позволит создать баланс между осуществлением профессиональной деятельности и воспитанием детей, выполнением домашних обязанностей, а также реализацией досуга с детьми.
«Рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество при реализации общественно значимых задач в интересах граждан России», — цитирует парламентария РИА Новости.
При этом ранее сообщалось, что в Совфеде готовы проработать меры для увеличения рабочего дня детских садов.
Также в Госдуме предложили запретить испытательный срок для женщин с детьми.