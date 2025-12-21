Вильфанд: 95% территории России покрыто снегом

Около 95% территории России уже покрыто снежным покровом - исключения составляют лишь Московский регион, а также Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. Об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Южный и Северо-Кавказский округ не покрыт. И Московский регион - снега нет. Поэтому 95 процентов территории страны покрыто. Примерно 95-96 процентов», - пояснил эксперт.

По словам метеоролога, из-за отсутствия снега в Москве, фокус внимания смещается со всей остальной страны на столицу. Если же взглянуть на картину в целом, то станет ясно, что практически вся Россия уже давно покрыта сугробами.

Ранее сообщалось, что холодный фронт вторгнется в столичный регион уже в понедельник - температура воздуха опустятся ниже климатических значений, а также ожидаются обильные снегопады.