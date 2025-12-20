Священник рассказал о предвестниках конца света

На Ближнем Востоке во вторник, 16 декабря, прошли так называемые «кровавые дожди». Реки и водоемы окрасились в красный цвет. Похожее явление описывается в Новом завете и исторически трактуются как знамение конца света. Священник Филипп Ильяшенко в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал о предвестниках конца света и стоит ли в них верить.

— Могу предположить, что это природное явление так или иначе известно в науке XXI века и имеет свои объяснения. Но вместе с тем можно усмотреть в случившемся схожесть с явлениями, которые Священное писание указывает в связи с концом света. В Священном писании есть книга «Откровение Иоанна Богослова», которую также называют «Апокалипсис». Она в деталях рассказывает о том, как будет происходить конец света и какие события будут следовать друг за другом: войны, землетрясения, голод, междоусобицы, предательство, — пояснил священник.

В то же время Ильяшенко отметил схожесть между описываемыми и происходящими событиями. Именно поэтому многие люди по всему миру начинают переживать. Однако он напомнил, что история видела и куда более страшные катаклизмы с колоссальным количеством жертв.

— Прошло две тысячи лет, в которых были войны, болезни, засухи, голод, чума, унесшая жизни, по разным оценкам, от 30 до 60 процентов населения Европы. Но даже после этого всего конец света так и не наступил. И люди не знают, когда это произойдет, хотя они продолжают видеть разные признаки. И все же в большинстве случаев все происходящее имеет происхождение, не связанное со сверхъестественным... Жизнь продолжается, а подобные знамения могут стать хорошим поводом, чтобы задуматься о том, чего стоит наша жизнь и что будет после нее, — отметил священнослужитель.

