Умер актер из "Улиц разбитых фонарей"

На 81-м году жизни скончался актер из Санкт-Петербурга Николай Денисов. Артист ушел из жизни 19 декабря, пишет MK.RU, причина смерти не сообщается.

"Любимый, дорогой, ненаглядный папа Коля Николай Денисов, наш озорной, заводной и неугомонный; наш вечно молодой, сияющий, блистающий, притягивающий и вдохновляющий своей энергией и энергетикой, влюбляющий в себя каждым словом и каждой улыбкой", - цитирует издание запись родных артиста в социальных сетях.

Николай Денисов родился в 1945 году, окончил актерское отделение Ленинградского института театра, музыки и кинематографии (курс Т. Г. Сойниковой).

Заслуженный артист России, служил в Псковском театре драмы им. А. С. Пушкина, в Ленинградском Театре на Литейном, в Санкт-Петербургском государственном театре "Бенефис", в 2021 году присоединился к Московской драматической труппе "Блуждающие звезды".

Поэт, драматург. Писал песни для Андрея Миронова, Валерия Леонтьева, Эдиты Пьехи, Людмилы Гурченко, Михаила Боярского, Ларисы Долиной, Максима Аверина.

Среди киноработ - "Сломанный свет", "Убойная сила 4", "Встречная полоса", "Улицы разбитых фонарей 9", "Глухарь 3", "Знак истинного пути", "Ищейка 2" и другие.