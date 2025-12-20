В Петербурге зажгли главную городскую новогоднюю елку на Дворцовой площади

Огни главной новогодней елки Санкт-Петербурга торжественно зажег на Дворцовой площади Всероссийский Дед Мороз с губернатором Александром Бегловым.

"Зажигать огни на главной городской елке - добрая петербургская традиция. К нам в гости приехал Дед Мороз из Великого Устюга - вместе дали старт новогоднему сезону на Дворцовой", - написал в своем Telegram-канале Беглов.

На Дворцовой площади по желанию горожан ставят живую ель. В 2025 году ее привезли из Копорского лесничества и украсили по традиции в ретро-стиле. Еще одна живая ель установлена на Якорной площади в Кронштадте, остальные площади Петербурга украшены искусственными елями, всего их 84.

Дворцовая площадь будет центром празднования Нового года в Петербурге. В новогоднюю ночь фасад Штаба Гвардейского корпуса на Дворцовой станет декорацией для празднования благодаря световой проекции, а мультимедийное представление подарит зрителям яркие рождественские образы, которые будут объединены под общим названием "Петербургские истории".

Беглов пригласил горожан и гостей Петербурга посетить праздничные мероприятия на других площадках и ярмарки.

"Рождественская ярмарка ждет посетителей сразу на трех площадях - Дворцовой, Манежной и Московской. Много бесплатных развлечений - горка, каток, мастер-классы и аттракционы для детей. Точно будет интересно всей семье", - отметил губернатор.

Всего в Петербурге подготовлено порядка 300 мероприятий к Новому году и Рождеству.