Владелец пекарни «Машенька» раскрыл, что произошло после беседы с Путиным

Денис Максимов, владелец ставшей известной после «Итогов года» пекарни «Машенька», рассказал, что к нему за выпечкой начали приезжать люди из других районов. Об этом пишет РИА Новости.

В пятницу, 19 декабря, предприниматель обратился к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии с вопросом о нововведениях в налоговом законодательстве. Глава государства, отвечая на вопрос, поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки и спросил, не угостят ли его чем-нибудь.

«Переданные президенту пирожки не готовили специально. Лишь собрали те, что были на витрине. Сегодня же для российского лидера пекут «особый каравай», — отметил Максимов.

Журналисты заметили, что в подаренной главе государства корзине были хлеб, пирожки и другая выпечка.

После «Итогов года» Путину прислали выпечку из пекарни «Машенька»

Ранее Путин сообщил, что получил целую корзину с выпечкой и поблагодарил предпринимателя за подарки.