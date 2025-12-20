В Якутии зафиксировали самую низкую температуру на Земле

В минувшие сутки самые низкие температуры на Земле зафиксированы в городе Покровске, на метеостанции Сухана и селе Крест-Хальджай в Республике Саха (Якутия). Об этом рассказали ТАСС в Гидрометцентре России.

«Мировой «топ-3» возглавил якутский Покровск, где метеостанция зафиксировала мороз в 51,7 градуса», — отметил собеседник агентства.

На втором месте оказалась метеостанция Сухана в Оленёкском районе Якутии. Там температура достигла -49,4 градуса.

Тройку лидеров в рейтинге замыкает якутское село Крест-Хальджай. Мороз там окреп до 48,7 градуса, уточнили в Гидрометцентре.

Ранее учёные РАН зафиксировали значительное потепление Ладожского озера.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что рост числа погодных аномалий в мире объясняется глобальным потеплением.