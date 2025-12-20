В гримерке, где сидел Анатолий Лобоцкий, три артиста до него умерли от рака

Александр Андриенко назвал гримерку Лобоцкого в театре Маяковского роковой

Об этом «МК» рассказал коллега умершего сегодня утром артиста Александр Андриенко. В прошлом сезоне он перешел в театр Вахтангова.

- Когда я пришел работать в театр Маяковского, в моей гримерке уже были три великолепных артиста - Саша Шаврин, Толя Лобоцкий и Рома Мадянов. Все трое погибли от рака - первым ушел Шаврин, затем Мадянов и вот теперь Толя. Рок какой то. Он не работал с прошлой Весны, когда ему поставили диагноз. Не потому что не мог - смог бы, но от химии, которая у него была часто, он начал терять голос, а он у него был потрясающий. Голос только начинал возвращаться к нему, он приободрялся, а тут - новая химия и снова по кругу. Он парень умный, думаю все понимал про себя. Он даже в прошлом сезоне был распределен в спектакль «Евгений Онегин» - все надеялись, что он выйдет, но… Я звонил ему раза два в месяц, он сипел, говорил с трудом. В последний раз набрал ему дней пять назад - не ответил. Ну я решил, что он отдыхает. Толя жил один, но с ним все время в контакте была Аня, дочь его. Она - артистка театра Маяковского, я ее вот с таких ее лет знаю. Она опекала отца, они дружили.

Напомним, что сегодня утром после продолжительно болезни ушел из жизни ведущий актер театра имени Маяковского Анатолий Лобоцкий. Ему было 66 лет.