Мальчик, чье желание исполнил президент Путин, отправил ему новогоднюю поделку

Пятилетний Тимур Рясной, чью мечту о дне в роли сотрудника ДПС исполнил Владимир Путин, отправил президенту ответный подарок — новогоднюю поделку, сделанную своими руками. Об этом рассказала мама мальчика, Анастасия Рясная, в беседе с РИА Новости.

Во время подготовки к прямой линии и пресс-конференции Путин позвонил Тимуру, который оставил своё желание на всероссийской акции «Ёлка желаний». Мальчик провёл день в Главном управлении ГИБДД на Поклонной горе, где ему устроили экскурсию, показали музей и экипировку патрульной машины. По словам матери, Тимур был в восторге и даже делал замечания нарушителям на улице.

Тогда же он пообещал отправить главе государства сюрприз. Подарок — детский коллаж на новогоднюю тематику с элементами, связанными с семьёй и исполнением мечты — был передан через «Движение первых» для отправки президенту.

Акция «Ёлка желаний» стала для Тимура особенно важной: его отец, Ростислав Рясной, погиб под Артемовском в сентябре 2024 года. В этом году Владимир Путин пообещал исполнить новогодние мечты трёх детей.