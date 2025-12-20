Риелтор оценила квартиру Путина в Кремле

Квартира президента России Владимира Путина в Кремле является довольно скромной для человека его уровня, рассказала журналистам «Аргументов и фактов» риелтор Алина Правоторина.

© Скриншот

Накануне российский лидер заявил, что интерьер кремлевской квартиры почти не меняли со времен президентства Бориса Ельцина (1991–1999).

Путин впервые показал свою квартиру в Кремле

Президент уточнил, что живет в этой квартире последние три года. Он добавил, что его устраивает это жилье, а уют создают его близкие, которые иногда приходят в гости.

«Конечно, скромная квартира для личности такого масштаба, классическая обстановка», — констатировала Правоторина.

Вместе с тем, уточнила эксперт, у квартиры совершенно нормальный дизайн и «вполне логичное представление об уюте».