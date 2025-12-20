Фальков: для поступления в российские вузы оставят три предмета ЕГЭ

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков сообщил, что поступление в российские вузы по-прежнему будет осуществляться на основе результатов ЕГЭ по трём предметам.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24», видео публикует Telegram-канал «Вести».

«Количество вступительных испытаний не изменится... Мы не планируем переходить к приёму по четырём результатам единого госэкзамена», — отметил Фальков.

Он подчеркнул, что на всех направлениях подготовки и специальностях конкурс будет проводиться по результатам трёх ЕГЭ.

Ранее Министерство науки и высшего образования утвердило минимальные баллы на ЕГЭ, необходимые абитуриентам для поступления в вузы.

Также Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год.