В российском регионе расследуют случай заболевания туберкулезом в школе

Прокуратура Приморского края взяла на особый контроль расследование случая заболевания туберкулёзом в школе села Чкаловское Спасского района. По данным надзорного ведомства, опасной инфекцией заразились два ученика данного образовательного учреждения.

В связи с инцидентом в школе была немедленно проведена полная санитарная обработка помещений для предотвращения дальнейшего распространения болезни. Параллельно управление Роспотребнадзора по региону начало своё административное расследование с целью установления всех обстоятельств произошедшего, причин и возможных нарушений санитарно-эпидемиологического режима.

Расследование находится на начальной стадии. Прокуратура осуществляет постоянный надзор за его ходом, чтобы обеспечить объективность и полноту принимаемых мер. Случай выявления туберкулёза у двоих школьников одновременно указывает на необходимость тщательной проверки работы по профилактике и раннему выявлению опасных заболеваний в образовательных учреждениях.