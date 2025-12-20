Бывшая жена названа причину смерти актёра Лобоцкого

Народная артистка Рутберг: причиной смерти актёра Лобоцкого стала долгая болезнь
Народный артист России Анатолий Лобоцкий скончался после продолжительной болезни, уточнила в беседе с РИА Новости его бывшая жена, актриса Юлия Рутберг.
Народная артистка России подтвердила смерть Лобоцкого и уточнила, что причиной стала продолжительная болезнь актёра.
О смерти народного артиста России Анатолия Лобоцкого ранее сообщил ТАСС со ссылкой на семью.
Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий
Актёр известен, в частности, ролями в фильме «Зависть богов», сериалах «Молодёжка» и «Старая гвардия».