Бывшая жена названа причину смерти актёра Лобоцкого

Народный артист России Анатолий Лобоцкий скончался после продолжительной болезни, уточнила в беседе с РИА Новости его бывшая жена, актриса Юлия Рутберг.

Народная артистка России подтвердила смерть Лобоцкого и уточнила, что причиной стала продолжительная болезнь актёра.

О смерти народного артиста России Анатолия Лобоцкого ранее сообщил ТАСС со ссылкой на семью.

Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий

Актёр известен, в частности, ролями в фильме «Зависть богов», сериалах «Молодёжка» и «Старая гвардия».