В театре прокомментировали смерь народного артиста Анатолия Лобоцкого

В Московском академическом театре имени Владимира Маяковского прокомментировали кончину известного российского актера Анатолия Лобоцкого, который служил в нем с 1985 года - сразу после окончания ГИТИСа.

Напомним, Лобоцкий умер в возрасте 66 лет от онкологического заболевания - ранее у него удалили часть легкого.

"Актер невероятной глубины и обаяния, обладавший яркими внешними данными, харизмой, темпераментом, чувством юмора - на протяжении десятилетий Анатолий Лобоцкий был одной из ключевых фигур в труппе Маяковки, каждая его роль становилась событием. Он не играл - он проживал судьбы своих героев, до мельчайших деталей прорабатывая их психологический портрет", - говорится в сообщении пресс-службы театра, опубликованном в его Telegram-канале.

В Театре Маяковского выразили глубокие соболезнования родным, близким и друзьям народного артиста России.

Дата прощания и похорон будет названа позже.

Помимо театра, Лобоцкий играл во множестве экранных проектов, среди которых: "Поп", "Дальнобойщики", "Молодежка", "Верни мою любовь", "М.У.Р.", "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей" и многие другие.