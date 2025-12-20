Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий

Народный артист России Анатолий Лобоцкий умер на 67-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на близких актера.

Дата и место прощания пока не называются. Причиной смерти Анатолия Лобоцкого стала продолжительная болезнь.

В начале 2024 года актер перенес операцию по удалению части легкого из-за периферического рака. В октябре 2025 году СМИ сообщили, что врачи обнаружили у Лобоцкого быстрорастущую опухоль.

«Я никаких комментариев по поводу своего здоровья давать не собираюсь. Что там распространяется, не знаю. Самочувствие терпимое, насколько это может быть в 66 лет», — отметил тогда актер.

Лобоцкий стал широко известен после главной роли в кинофильме «Зависть богов» в 2000 году. На его счету также участие в успешных проектах «На углу у Патриарших», «Адмиралъ», «Калашников», «Молодежка».