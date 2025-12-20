Стало известно о ситуации с гонконгским гриппом в России

Темпы роста заболеваемости гонконгским гриппом в России снизились, сценарий с эпидемией коронавируса не повторится. Об этом сообщила представитель ДВФУ, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева, передает ТАСС.

Эксперт отметила, что сейчас в регионах фиксируется стабильный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. При этом темпы роста заболеваемости снижаются.

«То есть прирост новых заболевших гонконгским гриппом идет с меньшей скоростью», — сказала Вахрушева.

По ее словам, тенденция отмечается по всей России.

Названа причина следующей пандемии

Ранее Роспотребнадзор сообщил о сезонном подъеме заболеваемости ОРВИ в России. Доминирует вирус гриппа А (H3N2), так называемый гонконгский грипп. При этом эпидемий не фиксируется.

Эксперты ВОЗ говорят, что вирус A(H3N2) выявлен уже в 30 странах мира.