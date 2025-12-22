В ГД подготовили инициативы по "эффекту Долиной"

Словосочетание «схема Долиной» и еще четыре выражения, связанные с историей продажи квартиры певицы Ларисы Долиной, включат в словарь новых словарных новообразований 2025 года. Об этом заявил РАН, руководитель группы «Словарей новых слов» Валерий Ефремов.

«Сначала мы зафиксировали выражение "схема Долиной" — это лето 2024 года. Дальше "эффект Долиной" — это декабрь 2024 года. Потом "бабушкина схема" — это лето 2025 года, "казус Долиной" — осень 2025 года. И "бабушкин вариант"», — рассказал собеседник агентства.

Ефремов напомнил, что подобным образом в современном языке отражалась история с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой: вокруг этой темы возникло множество новых слов и выражений, таких как «головечеринники», которые позже начали использоваться уже вне контекста самого скандала.

Ранее Верховный суд России принял решение по делу Долиной в пользу покупательницы ее квартиры Полины Лурье. Если певица и ее родные не покинут жилплощадь добровольно в ближайшее время, Мосгорсуд рассмотрит вопрос о принудительном выселении.