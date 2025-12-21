Росавиация временно закрыла волгоградский аэропорт

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своём Telegram-канале.

Как уточняется, ограничения введены для обеспечения безопасности полётов. Точные причины не называются, подобные меры часто вводятся при угрозе опасности БПЛА. Ограничения действуют с 3:00 ночи по мск.

Накануне аналогичные меры действовали в аэропортах Иваново (Южный) и Ярославля (Туношна).

Ранее в Пензенской области объявили беспилотную опасность. Из-за этого в регионе была временно ограничена работа мобильного интернета.