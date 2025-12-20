Мошенники придумали новый способ обмана россиян перед Новым годом

Мошенники в преддверии Нового года придумали новый способ обмана россиян. Они создают в мессенджерах поддельные аккаунты с объявлениями о распродаже красной рыбы и икры по якобы привлекательным ценам, а затем похищают деньги и не высылают товаров, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

Как уточняется, аферисты создают аккаунты-однодневки, где публикуют фотографии семги, горбуши, форели и красной икры. Когда потенциальная жертва вступает в переписку с таким «продавцом», ей предоставляют видеоотчеты упаковки рыбных деликатесов и положительные отзывы.

При этом заказ в таких случаях можно сделать лишь после полной предоплаты выбранного товара. После получения денег «продавец» перестает выходить на связь, а аккаунт и вовсе удаляется.

