Симоньян согласилась с главой Пентагона в одном вопросе

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала слова главы Пентагона Пита Хегсета о «слишком толстых или слишком тупых» американцах. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Напомним, что ранее Хегсет рассказал о том, что набор в армию США столкнулся с трудностями — по его словам, среди новобранцев «слишком много толстых или тупых». Как заявила Симоньян, именно это было причиной, почему она не осталась жить в США.

«Сломать жизнь»: Симоньян обратилась к россиянкам, желающим рожать дома

«Все никак не могла сформулировать, почему, окончив школу в Америке, я там не осталась. Вот же!» — написала она.

Ранее Симоньян отреагировала на признание почетной гражданкой Краснодара.