Названы самые необычные таблички журналистов на прямой линии Путина

Среди табличек журналистов на «прямой линии» с президентом выделялись необычные надписи. Телеканал «360» сообщает, что внимание привлекали плакаты с загадочными словами «Ыччуу» и «Код зла».

Также в зале можно было увидеть таблички «Дети, школа, безопасность!» и «Дайте слово Башкирии» "хочу замуж, «Хочу жениться!».

Автор последней надписи перед обращением с основным вопросом к Путину в прямом эфире сделал своей девушке предложение и позвал президента на свадьбу.