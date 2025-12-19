Девушку уволили из магазина спустя час работы из-за отсутствия пальца на руке

В Мурманске девушку с инвалидностью уволили из ювелирного магазина за "непрезентабельный внешний вид". Об этом она рассказала Telegram-каналу "Мурманск сейчас".

Из-за врожденной аномалии верхних конечностей 19-летняя Карина является инвалидом 3 группы, но остается полностью трудоспособной. В начале декабря она откликнулась на вакансию продавца-консультанта в магазин Sunlight в ТРК "Мурманск Молл" и сразу же предупредила работодателя о своей особенности. Ей ответили, что это не проблема, "главное — уметь продавать".

18 декабря девушка вышла на стажировку, но уже через час ее вызвала к себе директор и вынудила уволиться "по собственному желанию", а затем прислала голосовое сообщение, в котором попросила экс-сотрудницу не расстраиваться.

"Директор буквально спросила меня прямо в лицо: "Почему ты не сказала, что у тебя руки дефектные?" Я ей сказала, что предупреждала на этапе собеседования, что у меня на одной из рук четыре пальца. Когда я уже подписывала договор, мне никто по поводу моей руки ничего не сказал", - отметила Карина в разговоре с "Осторожно, новости".

При этом, по словам девушки, перед заключением трудового договора она встречалась с управляющей два или три раза. Карина отмечает, что две недели потратила на оформление и стажировку, а теперь осталась без заработка накануне новогодних праздников.