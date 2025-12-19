Уровень доверия россиян к Путину превысил 81 процент

© Вечерняя Москва

Более 81 процента россиян доверят главе государства Владимиру Путина. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ в период с 8 по 14 декабря.

Специалисты узнали мнение порядка 1,6 тысячи совершеннолетних граждан. За неделю показатель вырос на 0,9 процентного пункта — теперь он составляет 81,4 процента.

— На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,4 процента участников опроса, уровень одобрения деятельности президента составляет 77,9 процента, — отметили социальной службе.

Россияне также высказались по поводу деятельности российского правительства. Его работу одобряют 48,3 процента опрошенных.

Председатель правительства Михаил Мишустин получил одобрение 50,4 процента респондентов, передает ТАСС.

В рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным» журналистка спросила российского лидера, испытывает ли он на данный момент чувство влюбленности к кому-то. Президент ответил положительно.

19 декабря глава государства принял участие в прямой линии. Программа длилась 4,5 часа. «Вечерняя Москва» рассказала о главных заявлениях политика.