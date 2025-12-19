Памфилова готова открыть участки для миллионов украинцев

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что ведомство обеспечит все условия для проведения голосования украинцами, находящимися в России, если выборы президента Украины будут носить легитимный характер и перед комиссией будет поставлена соответствующая государственная задача.

«Если выборы на Украине примут легитимный характер, а перед нами будет поставлена задача провести голосование украинских граждан на территории России, эта возможность будет обеспечена на самом высоком уровне», — подчеркнула Элла Памфилова, передает ТАСС.

Таким образом глава ЦИК РФ отреагировала на резонансное заявление президента России Владимира Путина. В ходе "Итогов года" сегодня он сказал, что Москва готова подумать над обеспечением безопасности украинских выборов, вплоть до отказа от ударов вглубь в день голосования. При этом он поставил условие - в выборах должны участвовать и 5-10 млн украинцев, проживающих в России.