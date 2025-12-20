Белоусов принял участие в акции "Елка желаний"

Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов исполнит новогоднее желание троих детей в рамках акции "Елка желаний". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Глава российского военного ведомства снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, открытку сестер Василисы и Елизаветы Рудаковых из Курска, которые хотят посетить Центральный парк "Патриот" и Кремлевскую новогоднюю елку в Москве. Андрей Белоусов также исполнит мечту Ильи Жуланова из Саратовской области, который изъявил желание встретить новый год в столице России и посетить Московский Кремль", - говорится в сообщении.

В министерстве проинформировали, что всероссийская акция "Елка желаний" проводится в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны. Там уточнили, что командиры, начальники, офицеры и члены семей военнослужащих принимают участие в "Елке".