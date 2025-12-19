Избранница уральца, сделавшего предложение в эфире с президентом, сказала "да"

Буквально через несколько минут после того, как журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов сделал предложение своей невесте во время программы "Итоги года" с президентом, он опубликовал в Сети видео, как избранница сказала "да".

"Когда мы познакомились, мне было 12 лет, и я никогда бы не подумала, что у нас получится такая трогательная и нежная история любви. Я тебя очень люблю, и мой ответ, конечно - да!", - с радостью призналась Ольга журналистам.

По словам девушки, она даже не знала, что Кирилл собирается задать актуальный для их пары вопрос, не видела даже плаката "Хочу жениться", с которым молодой человек приехал на прямую линию.

"Я видела, как Кирилл тщательно готовился, надел костюм и бабочку, но что именно будет написано на том самом плакате - было секретом. Конечно, мне безумно приятно, и я тоже очень хочу за него замуж. Надеюсь, наши планы скоро осуществятся. Горжусь своим молодым человеком, что он не только на региональном, но и федеральном уровне поднимает вопрос, который волнует не только нас, но и миллионы молодых пар по всей стране", - добавила Ольга.

Девушка учится на факультете психологии в МГУ. На днях у нее был день рождения - ей исполнился 21 год. Сам Кирилл уже работает на ОТВ.

Планы о семье, по рассказам молодых людей, они строили давно, да и готовились основательно - более десяти лет. Но сдерживал финансовый вопрос.

Сам Кирилл родился в семье священника. Его папа, отец Димитрий, служил в Большом Златоусте, сейчас он настоятель храма. В семье, включая Кирилла, трое детей. Журналист так же рассказал коллегам, что тоже хочет многодетную семью, но для этого нужно решить квартирный вопрос. Например, его бабушка и дедушка в свое время вступили в кооператив и купили жилье за 6,5 тысяч рублей при доходе семьи около 400 рублей.

