Путин раскрыл, о чем сожалеют умирающие люди

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии "Итоги года" раскрыл ответ священника, с которым он общался, на вопрос о том, что чаще всего говорят умирающие люди, о чем больше всего сожалеют.

"Вы знаете, ответ какой? Чаще всего жалеют о том, что мало внимания уделяли детям", - сказал Путин.

Глава государства уточнил, что сам поинтересовался у батюшки о разговоре с умирающими людьми.

Путин также отметил, что священник говорил об общем посыле, без упоминания персон и это не было раскрытием тайны исповеди.