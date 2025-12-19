Чиновники помогут купить квартиру обратившейся к Путину сибирячке

Глава Томской области Владимир Мазур попросил мэра Стрежевого помочь Екатерине Ерастовой с приобретением новой квартиры с использованием механизмов "Семейной ипотеки".

© Российская Газета

Многодетная мать из закрытого томского города Стрежевой пожаловалась Владимиру Путину, что не может купить жилье по семейной ипотеке. Новостроек в городе нет. Президент пообещал ей включить Стрежевой в список городов, где разрешается приобретение вторичного жилья по данной программе, если он до сих пор в него не включен.

Владимир Мазур рассказал, что в семье Ерастовых воспитываются дети в возрасте двух, девяти и тринадцати лет. А Стрежевой уже давно включен в список, о котором сказал президент.

"У нас в Томской области "Семейная ипотека" распространяется на покупку вторичного жилья в Стрежевом, а также в Северске, Кедровом, Асино и Колпашево, - пояснил Владимир Мазур. - Прошу мэра Стрежевого помочь Екатерине Сергеевне с приобретением новой квартиры с использованием механизмов "Семейной ипотеки", обсудить существующие варианты.

Мэр Стрежевого уже попросил Екатерину Ерастову срочно с ним связаться.

Мазур также обратился к главам остальных городов и попросил чиновников еще раз проинформировать жителей о таких возможностях.

Сегодня в Гостином Дворе Владимир Путин подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и жителей страны. Число обращений на "Прямую линию" с президентом России составило почти три миллиона.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Итогов года с Владимиром Путиным".