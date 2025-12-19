Адвокат назвал условие помилования француза Винатье

Гражданина Франции Лорана Винатье (признан в России иноагентом), в отношении которого возбуждено уголовное дело о шпионаже, могут помиловать только после вынесения нового приговора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Дмитрия Аграновского.

По словам юриста, для помилования приговор должен вступить в законную силу. При этом он отметил, что статья о шпионаже — очень специфичная и является одной из самых тяжких во многих странах мира.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что впервые слышит о деле против Винатье. Об уголовном преследовании француза его спросил журналист французского телеканала TF1 Жером Гарро.

В октябре 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Винатье к трем годам колонии за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Спустя почти год в отношении него возбудили дело о шпионаже.