Журналистка «Спаса» поблагодарила Путина за признание сатанизма экстремизмом

Журналистка телеканала «Спас» Ксения Аксенова поблагодарила президента России Владмира Путина на прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, за признание сатанизма (Международное движение признано в России экстремистским и запрещено) экстремистским течением.

