Популярный российский блогер захотел попросить Путина подписаться на его канал в MAX

Популярный российский блогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom, захотел попросить президента России Владимира Путина подписаться на его канал в мессенджере MAX. Об этом стало известно на прямой линии главы государства, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» в официальном сообществе во «ВКонтакте».

Блогер отметил, что одним из самых значимых и обсуждаемых событий в этом году стал запуск мессенджера MAX.

«Хотел попросить вас подписаться на мой канал в MAX про технологии, но понимаю, что вы и так разбираетесь в этом вопросе», — обратился Петухов к президенту.

«Итоги года с Владимиром Путиным» начались 19 декабря в 12:00 по московскому времени.