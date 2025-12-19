Путина пригласили на свадьбу

Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов сделал предложение своей девушке во время «Прямой линии». После этого он пригласил президента РФ Владимира Путина на свадьбу. Трансляцию итоговой пресс-конференции главы государства ведет «Рамблер».

Президент России подчеркнул, что задавший вопрос уже выглядит как участник праздника. Напомним, что сегодня глава РФ отвечает на вопросы граждан и журналистов в прямом эфире. В начале декабря Кремль открыл сбор вопросов — к прямой линии их число составило более 2 млн. Ожидается, что сбор вопросов продолжится до конца прямой трансляции 19 декабря.

По словам Бажанова, «то, что написано на этом плакате, имеет особое значение». Он выразил уверенность в том, что его избранница сейчас смотрит прямую линию.

«Олечка, выходи за меня замуж. Ну и поскольку все это случилось здесь, Владимир Владимирович, очень будем рады видеть вас на свадьбе», — подчеркнул Бажанов.

В начале декабря стартовал прием вопросов от граждан для прямой линии, который будет продолжаться до ее завершения. Уже через три часа после начала трансляции количество обращений россиян превысило три миллиона.