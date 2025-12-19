Путина пригласили на свадьбу

Елена Прошина

Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов сделал предложение своей девушке во время «Прямой линии». После этого он пригласил президента РФ Владимира Путина на свадьбу. Трансляцию итоговой пресс-конференции главы государства ведет «Рамблер».

Президент России подчеркнул, что задавший вопрос уже выглядит как участник праздника. Напомним, что сегодня глава РФ отвечает на вопросы граждан и журналистов в прямом эфире. В начале декабря Кремль открыл сбор вопросов — к прямой линии их число составило более 2 млн. Ожидается, что сбор вопросов продолжится до конца прямой трансляции 19 декабря.

По словам Бажанова, «то, что написано на этом плакате, имеет особое значение». Он выразил уверенность в том, что его избранница сейчас смотрит прямую линию.

«Олечка, выходи за меня замуж. Ну и поскольку все это случилось здесь, Владимир Владимирович, очень будем рады видеть вас на свадьбе», — подчеркнул Бажанов.

В начале декабря стартовал прием вопросов от граждан для прямой линии, который будет продолжаться до ее завершения. Уже через три часа после начала трансляции количество обращений россиян превысило три миллиона.