Путин высказался об обязательных отработках для выпускников-медиков

Обязательного распределения в конкретный город выпускников медицинских вузов не будет, вопрос заключается только в отработке по специальности. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Таким высказыванием он поделился в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

Глава государства разъяснил, как будет организован процесс.

«Если человек поступает в ординатуру, то тогда с 1 марта 2026 года наступает порядок, согласно которому после ординатуры, если человек учится на бесплатной форме обучения, он должен будет отработать определенное время врачом, причем там, куда его направят», — отметил Путин.

Президент России подчеркнул, что в разных местах этот срок будет выглядеть по-разному.

«Это выбор человека: человек подписывает договор о бюджетном обучении, тогда у него возникает обязанность отработать то, что он получил – образование на безвозмездной бюджетной основе. Если человек не хочет этого не хочет, тогда он может не подписывать договор и учиться на платной основе», — объяснил он.

Путин также поделился, что не считает избыточными новые требования к выпускникам медвузов об обязательной отработке в системе ОМС.