Путин призвал увеличить время работы детских садов

Президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции, которая совмещена с прямой линией, выступил с инициативой увеличить время работы детских садов до восьми вечера. Трансляцию данного события ведет «Рамблер».

Президент добавил, что для реализации данного предложения необходимо будет увеличить штат воспитателей.

Как стало ранее известно, в текущем году в каждой шестой школе страны был проведен капитальный ремонт. К государственной программе также присоединились детские сады и колледжи. В образовательные учреждения поступает новое оборудование, а на их территории обновляются игровые и спортивные площадки.

В ноябре Владимир Путин на конференции AI Journey призвал развивать у школьников и студентов навыки самостоятельного мышления, а не только использования технологий. Он подчеркнул, что нельзя допустить разделения общества на «суперинтеллектуалов» и тех, кто способен только нажимать кнопки.