Владелец пекарни из Люберец рассказал, какие угощения отправит Путину

Во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным житель Подмосковья, владелец пекарни «Машенька», задал вопрос главе государства о патентной системе налогообложения. В ответ Путин пообещал, что эта тема будет поставлена перед правительством, а также попросил предпринимателя прислать ему выпечку.

© Вечерняя Москва

Что Денис Максимов отправит президенту и каким было общение с главой государства, узнала «Вечерняя Москва».

— Когда каждый день я видел увеличивавшееся количество вопросов, которые поступают на прямую линию, предположить, что из двух с половиной миллионов выберут меня, конечно, не мог, — признался предприниматель в беседе с «ВМ». — Я отправлю главе государства пирожки по классическим русским рецептам (возможно, с капустой, луком) и что-то сладкое — с вишней, клубникой. И презентабельный, красивый каравай.

Максимов добавил, что общение с президентом было очень волнительным.

Президент России проводит прямую линию в 22-й раз. В этом году поступило более трех миллионов вопросов. Главные заявления Путина в ходе прямой линии — в материале «Вечерней Москвы».