На прямой линии с Путиным заметили Лабубу с лицами Набиуллиной, Лаврова и Трампа

Журналисты заметили на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным Лабубу с лицами российских и зарубежных политиков. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Кровавая барыня».

Представительница телеканала «360» показала популярные игрушки с лицами главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Кроме того, в кадр попала игрушка с изображением президента США Дональда Трампа.

Впервые Лабубу с лицами известных представителей российских властей показали на Петербургском международном экономическом форуме.

«Итоги года с Владимиром Путиным» начались 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Программа проходит в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.