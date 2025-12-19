Журналисты медиахолдинга Rambler&Co стали победителями конкурса «Цифровая журналистика – 2025»

«Газета.Ru» и «Лента.ру» отмечены за материалы о киберпространстве и безопасности пользователей.

© Пресс-служба Rambler&Co

19 декабря 2025 года в Москве прошла церемония награждения победителей Всероссийского конкурса для журналистов СМИ, которые освещают сферу информационных технологий «Цифровая журналистика – 2025».

Заместитель редактора отдела «Технологии» «Газеты.Ru» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) Роман Кильдюшкин стал победителем номинации «Лучшая серия публикаций на ИТ-темы» за материалы о кибератаках как части гибридных военных операций.

© Пресс-служба Rambler&Co

Награду также получил редактор отдела «Интернет и СМИ» «Ленты.ру» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) Артур Галеев в номинации «Лучшая публикация для массового читателя» про телефонных мошенников и том, как от них защититься.

Победителей определило жюри, в состав которого вошли эксперты отрасли, ведущие преподаватели журналистики и представители крупнейших технологических компаний.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co:

«Благодарен жюри за признание работ журналистов «Ленты.ру» и «Газеты.Ru». Эта победа подтверждает высокий профессиональный стандарт и глубину наших проектов. Мы создаем материалы, которые объединяют факты, экспертные комментарии и практические советы, чтобы даже сложные темы – от киберугроз до технологий – становились понятными и полезными для читателя».

«Цифровая журналистика» – это ежегодный конкурс среди журналистов в сфере информационных технологий, информполитики и связи, который проводит проект «Цифровая Россия» от партии «Единая Россия». Он направлен на повышение осведомленности граждан о сферах цифровой трансформации и информационной безопасности.