Совфед одобрил закон о Дне памяти жертв геноцида советского народа

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, в рамках которого в России устанавливается новая памятная дата 19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа.

Инициаторами выступили депутаты от партии «Единая Россия» во главе с секретарем генерального совета партии Владимиром Якушевым, а также вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и руководителем фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым.

По словам авторов закона, дату выбрали на основе истории. 19 апреля 1943 года президиум Верховного совета СССР издал указ, который зафиксировал политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям поддержал предложение объявить 2026-й годом единства народов России. Он дал поручение чиновникам подготовить необходимые документы.

Кроме того, глава государства указом установил два новых праздника — День коренных малочисленных народов и День языков народов. Они будут отмечаться 30 апреля и 8 сентября соответственно.