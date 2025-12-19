В Батайске объявили траур после атаки БПЛА

В Батайске Ростовской области объявили траур после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщил глава города Валентин Кукин.

— Подписал распоряжение, согласно которому 19 декабря 2025 года объявлено днем траура по погибшей и пострадавшим в результате трагических событий в нашем городе, — сообщил он.

Кукин добавил, что власти города приспускают государственные флаги. Кроме того, различным организациям рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия.

— Прошу батайчан с уважением отнестись к объявленному трауру, по возможности воздержаться сегодня от шумных празднований и громкой музыки, — написал глава города в своем Telegram-канале.

В результате атаки украинских беспилотников в Ростове-на-Дону в нескольких районах пропало электричество. Также в городе загорелась хозяйственная постройка, пожар потушили. По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, в Таганроге повреждения получили остекление и кровля в пяти частных домах. Кроме того, там загорелись три автомобиля.